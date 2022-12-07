Назначение на должность командующего СВО Сергея Суровикина позволило существенно улучшить процесс управления российскими войсками, считает командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

“Я не знаю, насколько Суровикин влияет на кадровые перестановки, но складывается пока робкое ощущение, что степень вменяемости генералов повышается. Время объективно работает на нас, и не только в вопросах улучшения качеств командного состава”, – заявил комбат.

Он отметил, что не относит себя к “стратегам”, но все же видит заметные улучшения. Так, к армии сейчас потянулись специалисты, которые занимаются разного рода разработками. Причем их довольно много, а квалификация этих людей внушает оптимизм.

“По их количеству и перспективной значимости их работы я делаю вывод о том, что наш потенциал ещё даже не начал реализовываться”, – сообщил Ходаковский.

Этим высказыванием он фактически “забрал обратно” недавнее свое заявление о полном исчезновении в России “инженерной школы”.