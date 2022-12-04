На днях Соединенные Штаты презентовали первый в мире бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, одной из особенностей которого является усовершенствованная технология стелс. Благодаря ей самолет якобы не сможет обнаружить даже продвинутая система противовоздушной обороны. Но военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что американцы немного преувеличивают возможности ракетоносца.

Он отметил, что презентованный широкой публике образец B-21 оснащен той же технологией стелс, которая применяется в бомбардировщиках B-2. Они же легко обнаруживаются российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 “Триумф” и новыми системами С-500 “Прометей”.

Хатылев не исключил, что в дальнейшем США используют более новые технологии, и отметил, что даже в этом случае бомбардировщики вряд ли станут невидимыми для российских систем.