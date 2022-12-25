Андрей Воробьев, губернатор Московской области, как и другие главы регионов принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Чиновник исполнил мечту девочки в возрасте 12 лет, которая живет в Химках. Ника мечтала о том, чтобы поплавать с дельфинами. Об этом сообщил представитель пресс-службы региона.

Девочка имеет инвалидность по зрению с рождения, и она загадала желание Деду Морозу. Ника любит дельфинов и мечтала искупаться вместе с ними.

Украшение с Елки желаний, в котором и было написано пожелание девочки из Химок, снял губернатор Подмосковья. Он пообещал, что выполнит ее желание.

Позже девочка рассказала, что написать письмо Деду Морозу со своим желанием она решила по совету папы. В итоге мечта Ники осуществилась, она плавала с дельфинами и гладила их. Девочка добавила, что она счастлива.