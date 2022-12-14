Строительство засечной Белгородской черты продолжается, работы выполняются точно в срок, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что 14 декабря осуществлялся объезд территорий, который проводится один раз в неделю.

Вместе с губернатором Белгородской области в мероприятии участвовали представители министерства обороны РФ и замглавы региона Владимир Базаров. Они проверили качество строительства и его соответствие установленным графикам.

Напомним, что засечная черта в Белгородской области возводится из-за угрозы нападения со стороны Украины. Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявлял, что Киев вряд ли рискнет идти на прорыв обороны в Белгороде, Курске и Брянске, так как отлично понимает все негативные последствия такого шага.