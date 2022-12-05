Группировка наемников из Грузии, участвующая в боевых действиях под Артемовском (Бахмутом) на стороне ВСУ, оказалась в окружении, заявил в эфире телеканала «Мтавари» один из “солдат удачи” Ромео Парулава.

Он заявил, что командир подразделения получил ранение, несколько наемников погибли, остальные находятся в тяжелейшем положении. В настоящий момент украинские группы пытаются вывести выживших, а также забрать раненых и тела погибших.

“Мы их обязательно вытащим”, – заявил грузинский наемник.

Напомним, что украинская сторона подтвердила попадание интернациональной группировки в окружение и гибель пяти грузинских боевиков. Также ранее стало известно о ликвидации еще одного наемника из Грузии в боях за Артемовск.