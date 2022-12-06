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Варшава в скором времени может получить от Вашингтона новые танки M1A1 Abrams, а также необходимое к ним оборудование. Предполагается, что общая стоимость техники, которую США продадут Польше составит более 3,7 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны США.

Возможную будущую сделку уже одобрил Государственный департамент Соединённых Штатов. Уточняется, что новая техника может быть предоставлена в целях укрепления национальной безопасности США, поскольку усиливает страну-союзника по Североатлантическому военному блоку.

Впрочем, танки могут и не поступить в Польшу. Последнее слово сейчас за Конгрессом. У законодательного органа власти есть 30 дней, чтобы высказать своё мнение: поддержать или заблокировать возможную сделку. Соответствующее уведомление в Конгресс уже поступило.

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