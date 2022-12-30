В Соединённых Штатах Америки назвали Китай единственным соперником страны, который в состоянии изменить существующий миропорядок. Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Ведант Патель. Его слова приводит РИА “Новости”.

Патель отметил, что для достижения указанной цели Пекин наращивает не только военную и экономическую силу, но и активно действует в сфере дипломатии, а также развивает технологии.

Отношения США и Китая сейчас оцениваются как напряжённые. Они обострились в начале августа, когда Тайвань, который Пекин считает частью китайской территории, посетила спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Осенью лидеры США и Китая – Джо Байден и Си Цзиньпин – встретились во время саммита G20, который прошёл на Бали. Тогда главы двух стран оценили такие переговоры, как “конструктивные и откровенные”.