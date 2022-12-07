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Нынешняя политика Соединенных Штатов дестабилизирует европейский континент и вполне может привести к началу еще одного кровопролитного противостояния, пишет китайское издание Global Times.

Научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований Джон Росс, публикацию которого представляет РИА Новости, рассказал, что в ЕС уже сейчас бушует инфляция, которой не было на континенте на протяжении последних 30 лет. Кроме того, конфликт между Украиной и Россией, также ставший результатом американской политики, является крупнейшим с 1945 года.

США ввергают Европу в хаос, помимо России, они ослабляют еще и Германию, которая вынужденная искать альтернативные источники газа и покупать его гораздо дороже, чем в РФ.

Виновными в этой ситуации являются не только Соединенные Штаты, но и безвольные европейские политики. Если они не одумаются и не продемонстрируют независимость от решений США, то на континенте может вспыхнуть новое вооруженное противостояние.

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