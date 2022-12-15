Принципы управления ВС России и Украины сильно отличаются, заявил Главком украинской армии Валерий Залужный. Он отметил, что генерал Сергей Суровикин, возглавивший СВО, напоминает военачальников эпохи Петра I.

“Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец”, – сказал Залужный в интервью изданию The Economist.

Также он сообщил, что в украинской армии система управления существенно изменилась после так называемого Евромайдана (государственный переворот 2014 года). Именно тогда ряды ВСУ пополнили 21-летние лейтенанты, среди подчиненных у которых могут быть мужчины 50-60 лет.

Эксперты отметили, что сравнение с военачальниками эпохи Петра I вряд ли является лестным для Суровикина, однако делая его, Залужный должен был вспомнить судьбу шведов, разгромленных в те далекие времена под Полтавой.