Российские ВС готовят 200 тысяч военнослужащих из резерва для нового наступления на Киев, заявил в интервью изданию The Economist Главком ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что атака на Киев неизбежна, но не стал уточнять, когда она состоится.

Залужный, высказывание которого цитирует “Московский комсомолец”, рассказал, что ВС РФ сейчас “растянули фронт” на 1500 километров, что позволило им сковать украинскую армию. Это необходимо, чтобы выиграть время и создать серьезный потенциал для дальнейшего достижения поставленных целей.

Прокомментировал Главком ВСУ и удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Он заявил, что страна сейчас находится на грани, а новые атаки приведут к отсутствию света, воды и отопления. В таких условиях подготовка нового украинского военного потенциала превратится в серьезную проблему.