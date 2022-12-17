Интервью главкома ВСУ Валерия Залужного американской газете The Economist получилось немного пессимистичным. Обозреватель издания “Московский комсомолец” разглядел в нем готовность украинских политиков “сворачивать лавочку”.

Первым признаком этого является признание Залужного в том, что нехватка оружия и техники не даст украинской армии как следует подготовиться к зимнему наступлению российских войск. Главком уверен, что наступательная операция обязательно состоится, причем весьма вероятно, что ВС РФ пойдут на Киев с территории Белоруссии.

На передовой у ВСУ тоже не все гладко. Залужный заявил, что украинская армия истощена и главная заслуга в этом как раз принадлежит России. Ее наступления на Артемовском и Авдеевском направлениях изматывают украинские войска.

По мнению обозревателя, главком ВСУ явно не намекал на скорое “сворачивание лавочки”, но все же по интервью складывается именно такое впечатление. Кроме того, на Украине и на Западе все чаще появляются слухи о возможном уходе Залужного с поста главнокомандующего и его замене.