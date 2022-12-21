Военный эксперт Алексей Подберезкин, возглавляющий Центр военно-политических исследований концерна “Алмаз-Антей”, прокомментировал непрекращающиеся заявления киевского режима о “нехватке ракет” у России. В интервью изданию Pravda.ru аналитик пояснил, почему все подобные высказывания являются полной ерундой.

Подберезкин сообщил, что военно-промышленный комплекс в несколько раз увеличил объем производства ракет, из-за чего их количество не уменьшается, а постоянно увеличивается. Кроме того, в распоряжении ВС РФ остается огромное множество боезарядов Х-32 и Х-22.

Подберезкин напомнил, что во время обстрелов Ирака Соединенные Штаты уже через месяц отрапортовали о дефиците крылатых ракет. Россия ведет боевые действия почти год, но боезаряды у нее не заканчиваются. Лишь киевский режим не устает с первого дня повторять, что еще “3-4 атаки” и ракет у РФ не будет. Но это полная чушь.

ВПР России производит боезаряды наземного, воздушного и морского базирования, их количество неизменно растет, поэтому в обозримом будущем дефицита можно не опасаться.