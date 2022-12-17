Начальник польской полиции Ярослав Шимчик сам стрелял из подаренного на Украине гранатомета в своем кабинете. Об этом рассказало издание Onet со ссылкой на главного коменданта.

Шимчик рассказал что украинские коллеги подарили ему гранатомет, сообщив, что тот уже использован. Именно поэтому начальник полиции совершенно не ожидал выстрела, когда пытался перенести оружие с места на место.

Однако гранатомет исправно сработал и спровоцировал обрушение потолка в кабинете Шимчика. Сам комендант попал в больницу с легкими ранениями. Также пострадал один из сотрудников полиции.

Напомним, взрыв в кабинете главного коменданта полиции Польшие произошел 15 декабря. Изначально МВД страны заявляло, что потолок обрушился по “неизвестным причинам”.