Соединенные Штаты выступили против специальной операции, которую Турция проводит на юге Сирии. Об этом в телефонной беседе с турецким главой Минобороны Хулуси Акаром заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

Министр обороны США заявил, что авиаудары турецких ВВС по позициям курдом создали серьезные риски для американских военных. Кроме того, эскалация конфликта в Сирии в данный момент недопустима, поэтому Анкара должна прекратить операцию.

Остин в ходе разговора также выразил соболезнования из-за недавних террористических актов на территории Турции. Помимо этого он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Анкарой остается чрезвычайно важным для Вашингтона.