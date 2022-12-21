300 танков, 700 бронемашин пехоты и 500 гаубиц – такого количества техники хватит для проведения одной успешной операции против российских войск. Однако для победы над Россией вооружения нужно гораздо больше. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, уточняя заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, которое тот сделал в интервью иностранной прессе – пишет “Военное обозрение”.

Ранее Залужный заявлял, что указанного количества техники ему будет достаточно, чтобы выйти на границы, существовавшие до начала российской специальной военной операции. Однако по словам Резникова, речь в данном случае идёт только об одной операции – именно это имел ввиду главком ВСУ. Для полной победы над Россией, в том числе для возвращения Крыма, техники нужно гораздо больше, уточнил Резников. Но сколько именно – не сообщил.

При этом глава Минобороны Украины полагает, что нужное количество вооружений вполне реально получить у стран Запада. Для этого нужно, чтобы союзники Киева нарастили поставки тяжёлой бронетехники и дали добро на поставку ВСУ современных танков. Пока же страны НАТО передают Киеву модернизированные танки советского образца.

В Москве неоднократно осуждали страны Запада за оказание военной помощи Украине. Российские власти заявляли, что поставки вооружений Киеву не приближают переговорный процесс, а лишь усиливают конфликт.