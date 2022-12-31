Глава Минобороны Украины Алексей Резников в очередной раз занялся подсчетом российских ракет. Он заявил, что в распоряжении ВС РФ остается все те же 13 процентов боезарядов для ОТРК «Искандер», так как в последнее время эти комплексы не используются, передает «Московский комсомолец».

При этом авторы публикации обращают внимание на примитивный подход украинских политиков к расчетам. В качестве исходных данных берется исходное количество ракет и число использованных для ударов по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры.

С точки зрения Киева это может быть логично, так как Украина несколько десятилетий не занимается производством, а выпрашивает боеприпасы у Запада. Россия же производит новые ракеты, предприятия сейчас работают в три смены и количество боезарядов неуклонно увеличивается. Об этом Резников и компания намеренно не говорят, так как в их задачу входит успокоить население. Впрочем, украинцы давно не верят в подобные заявления, не имеющие под собой никаких оснований.