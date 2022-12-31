Россия вполне может применить ядерное оружие на Украине, но это маловероятно, заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил также, что ВС РФ поступят так разве что при поражении в СВО.

Для властей РФ сценарий использования ядерного оружия абсолютно неприемлем, уверен Крозетто. Точно так же на удары с помощью стратегических вооружений смотрят и функционеры НАТО. Все стороны конфликта отлично понимают, какие последствия повлечет за собой ядерная атака, поэтому будут воздерживаться от нее всеми силами.

Маловероятно, что Москва ударит по Украине даже в том случае если будет проигрывать. Но теоретическая возможность использования ядерных вооружений все же присутствует.

Напомним, что РФ неоднократно заявляла, что не собирается задействовать тактическое и стратегическое ядерное оружие в конфликте. Но запад продолжает неустанно обсуждать эту тему.