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США и Европа надеются истощить Россию и поэтому категорически запрещают Украине проводить мирные переговоры. При этом он обвиняет Россию в нежелании урегулировать конфликт дипломатическим путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров, но тут же обвиняют нас», – пояснил он.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько раз выражал готовность сесть за стол переговоров, но при этом отмечал, что достойных предложений со стороны Украины и Запада нет.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в начале конфликта была возможность заключить соглашение в Стамбуле. Но и тогда США «дали Украине по рукам».

«Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им ударили по рукам и сказали: «Рано, рано, вы еще пока Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно», – отметил Лавров.

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