США и Европа надеются истощить Россию и поэтому категорически запрещают Украине проводить мирные переговоры. При этом он обвиняет Россию в нежелании урегулировать конфликт дипломатическим путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров, но тут же обвиняют нас», – пояснил он.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько раз выражал готовность сесть за стол переговоров, но при этом отмечал, что достойных предложений со стороны Украины и Запада нет.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в начале конфликта была возможность заключить соглашение в Стамбуле. Но и тогда США «дали Украине по рукам».