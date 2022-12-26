Ставленник Киева Сергей Гайдай, который формально возглавляет военную администрацию Луганской области, заявил, что все высказывания о входе украинских войск в Кременную являются фейковыми.

По словам Гайдая, в окрестностях населенного пункта действительно продолжаются ожесточенные боевые действия. Но в настоящий момент у ВСУ нет шансов оккупировать Кременную.

Также Гайдай отметил, что в Сети появилось много слухов о захвате украинской армией Кременной, но они не отвечают реальному положению дел.

Напомним, что украинские пропагандисты часто распространяют фейковые новости об успехах ВСУ. Это необходимо, чтобы боевики не утратили боевого духа. Кроме того, Киев постоянно «рисует» картинку своих «успехов» для Запада, чтобы выпрашивать у него еще больше оружия.