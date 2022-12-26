ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ставленник Киева Сергей Гайдай, который формально возглавляет военную администрацию Луганской области, заявил, что все высказывания о входе украинских войск в Кременную являются фейковыми.

По словам Гайдая, в окрестностях населенного пункта действительно продолжаются ожесточенные боевые действия. Но в настоящий момент у ВСУ нет шансов оккупировать Кременную.

Также Гайдай отметил, что в Сети появилось много слухов о захвате украинской армией Кременной, но они не отвечают реальному положению дел.

Напомним, что украинские пропагандисты часто распространяют фейковые новости об успехах ВСУ. Это необходимо, чтобы боевики не утратили боевого духа. Кроме того, Киев постоянно «рисует» картинку своих «успехов» для Запада, чтобы выпрашивать у него еще больше оружия.

Вам может понравиться

Reseau International: Запад трижды срывал мирные переговоры России и Украины

Москва и Киев давно могли бы урегулировать конфликт дипломатическим путем, если бы не вмешательство Запада, трижды срывавшего попытки мирных переговоров, пишет издание Reseau International. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом

Тарасова прокомментировала призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер Советского Союза, дала ответ на призыв Украины убрать российскую спортсменку из перечня номинантов на получение премии Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист». Тарасова это заявление

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены обстреливавшие Донецк кочующие РСЗО ВС Украины

Российские ВС предпринимают все возможное, чтобы прекратить обстрелы Донецка украинскими боевиками. Для этого они устроили настоящую охоту на кочующие реактивные системы залпового огня, которые вели огонь по столице ДНР и