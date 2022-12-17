Скоординированные, слаженные и грамотные действия ВС РФ позволяют громить позиции ВС Украины и ставить в невыгодную позицию силы Североатлантического альянса. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал запись, на кадрах которой батальон специального назначения “Запад-Ахмат” берет штурмом позиции противника.

“Батальон «Запад-АХМАТ» МО РФ под командованием дорогого БРАТА, боевого офицера Исмаила Агуева, провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу”, – написал Кадыров под видео.

Он отметил, что силы НАТО, которые поддерживают Киев и фактически участвуют в боевых действиях против России, благодаря таким действиям ВС РФ оказались в невыгодном положении.