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В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось видео, на котором снайперы ликвидируют двоих украинских боевиков в районе Соледара. Подпись под записью гласит: «Хроники СВО. Уничтожение нацистов на соледарском направлении».

Кадыров рассказал, что под Соледаром сейчас ведут боевые действия бойцы 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР и спецназовцы подразделения “Ахмат”. Именно на их снайперов вышли украинские боевики, которые были моментально уничтожены.

Напомним, что бои под Соледаром все еще продолжаются. По мнению экспертов, полного освобождения этого города стоит ожидать, когда российские ВС установят полный контроль над Артемовском. Это позволит отрезать боевиков от снабжения и заставить их отступать к Краматорску и Славянску.

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