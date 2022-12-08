Неженскую подлость и жестокость показала военнослужащая украинской армии. Она использовала тактику, целью которой было выманить как можно больше российских военных, а затем открыть огонь на поражение. Об этом сообщил командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев в беседе с изданием “МК”.

Он рассказал, что на линии фронта получил ранение в ногу. Как оказалось, на этом участке действовала девушка-снайпер, которая когда-то была спортсменкой и участвовала в соревнованиях по биатлону (это выяснилось позже, когда было обнаружен её укрытие с документами).

По словам Набиева, у военнослужащей была своя тактика: одни выстрелом она наносила ранение бойцу. Когда ему на помощь выдвигалась группа сослуживцев, то снайперша открывала огонь на поражение по всем.