В распоряжении ВСУ появились уникальные ракеты Marlet, которые в настоящий момент используются только армиями Индонезии и Великобритании, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он пояснил, что поставки этих боезарядов осуществляет Великобритания. Запуск многоцелевых и легких ракет осуществляется из ПЗРК Starstreak английского же производства.

По словам Геращенко, новые зенитные ракеты помогут Киеву обеспечить надежную защиту воздушного пространства, создать “многоэшелонированную” ПВО.

Напомним, что Украина в настоящий момент выпрашивает по всему миру средства противовоздушной обороны. Однако поставляют ей такие системы по 1-2 единицы, чего катастрофически мало для защиты критических объектов от ракетных атак ВС РФ.