23 декабря российские ВС вновь нанесли ракетные удары по Днепропетровской области Украины. Портал “Военное обозрение” со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил, что всего известно о шести боезарядах, а также минимум о 60 выстрелах из реактивных систем залпового огня.

Какие именно цели поражены в результате атак на Днепропетровскую и Харьковскую области, не сообщается. Однако по неофициальным данным, удары пришлись по местам размещения резервистов, готовившихся к отправке на передовую.

Украинский Геншаб также похвастал “успешной обороной” нескольких населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР, рассказал, что ВСУ успешно защищаются в Артемовске. Это совершенно не соответствует реальности и сообщениям российского Минобороны.

Также Киев продолжает опасаться наступления совместной группировки российских и белорусских войск. Он сообщает, что в Беларуси началась проверка приписного состава, причем особое внимание привлекают старшие офицеры.