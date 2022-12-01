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Генштаб Украины ожидает скорого ввода в бой резервных подразделений российской армии, которые в настоящий момент сконцентрированы в Крыму. Возглавляющий Главное оперативное управление ГШ генерал Алексей Громов заявил, что местом размещения резерва ВС РФ выбрали окрестности Джанкоя.

Там, по словам высокопоставленного военного, появилась целая база, где сосредоточены крупные резервные силы российских войск. Помимо крупных пехотных подразделений, под Джанкоем также располагается не меньше 750 единиц бронетехники, которая перебрасывается на самые горячие участки фронта.

Громов заявил, что ВС РФ готовит резервы и в Белоруссии. Там сейчас завершают обучение подразделения 1-й танковой армии Западного военного округа.

По словам бригадного генерала, армия Белоруссии пока не намерена вступать в спецоперацию. Во всяком случае, никаких ударных групп ее войск на севере не замечено. Но Минск продолжает “участвовать” в СВО косвенно, предоставляя Москве запасы оружия, боеприпасов, воздушное пространство и территорию, заявил Громов.

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