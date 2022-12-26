ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если все стороны согласятся, посредником в мирном саммите по Украине станет генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ответ, полученный в офисе организации.

Информагентство попросило прокомментировать ООН предложение Киева по поводу мирного саммита. Украинские власти ранее призвали провести его в конце февраля будущего года. При этом возможным посредником указали генсека ООН.

В офисе ООН отметил, что генеральный секретарь готов выступить посредником, но только при соответствующем согласии всех сторон. Об этом сам Гутерриш говорил неоднократно, подчёркивается в ответе, который получило РИА “Новости”.

Киевские власти заявляли, что Россию на саммит нужно приглашать только после “международного суда”. На такую позицию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет следовать чужим условиям.

Предполагается, что мирный саммит может пройти в годовщину начала боевых действий на Украине. Специальная военная операция России в Донбассе стартовала 24 февраля 2022 года.

Вам может понравиться

В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на бронетранспортере заблокировали дорогу в деревню Ангаррак

На пути к деревне Ангаррак, которая хорошо известна в Великобритании, образовалась огромная пробка. Спровоцировали ее военнослужащие на бронетранспортере, переодетые в костюмы Санта-Клаусов. Бойцы хотели отдать дань традиции и в канун

“Русская весна” показала, как артиллерия ВС РФ щедро наградила боевиков ВСУ

Российские артиллеристы использовали противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, чтобы щедро “наградить” украинские ВС. Портал “Русская весна” рассказал подробности этого боя. Собственно, до серьезного сражения дело дойти не успело. Разведывательный беспилотный аппарат

ВСУ больше не могут наносить удары по Донецку из Марьинки

ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк из Марьинки, сообщил портал “Военное обозрение”. Боевые действия сейчас переместились в западную часть города, откуда ВС РФ медленно, но верно вытесняют противника к ничем