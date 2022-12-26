Если все стороны согласятся, посредником в мирном саммите по Украине станет генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ответ, полученный в офисе организации.

Информагентство попросило прокомментировать ООН предложение Киева по поводу мирного саммита. Украинские власти ранее призвали провести его в конце февраля будущего года. При этом возможным посредником указали генсека ООН.

В офисе ООН отметил, что генеральный секретарь готов выступить посредником, но только при соответствующем согласии всех сторон. Об этом сам Гутерриш говорил неоднократно, подчёркивается в ответе, который получило РИА “Новости”.

Киевские власти заявляли, что Россию на саммит нужно приглашать только после “международного суда”. На такую позицию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет следовать чужим условиям.

Предполагается, что мирный саммит может пройти в годовщину начала боевых действий на Украине. Специальная военная операция России в Донбассе стартовала 24 февраля 2022 года.