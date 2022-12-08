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Сразу после того как ограничения цены российской нефти вступило в силу, у берегов Турции образовался затор из 26 нефтяных танкеров. Анкара требует у каждого из них сведения о страховании, что и спровоцировало проблему.

Аналитик Дмитрий Голубовский рассказал в эфире радио “Спутник”, почему образовалась “пробка” из танкеров и почему она выгодна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению эксперта, “затор” связан со строительством канала “Стамбул”, который позволит Анкаре отправлять поток танкеров в обход Босфора и устанавливать плату за проход самостоятельно.

На новый канал не будет распространяться “Конвенция Монтрё”, поэтому Турция сама станет диктовать условия прохода. Уже сейчас она демонстрирует преимущества строительства этого канала, намекая, что владельцам танкеров придется либо платить больше и быстро добираться в пункт назначения, либо стоять в “пробках” у проливов Дарданеллы и Босфор.

“Соответственно, инвестиционная привлекательность проекта повышается. Так что я думаю, что это в каком-то смысле рекламная акция”, – пояснил Голубовский.

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