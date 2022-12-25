На Западе становится все больше «невменяемых» военачальников, делающих неадекватные заявления. Так генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал высказывание бывшего командующего войсками НАТО в Европе Филипа Бридлава о необходимости «перенести боевые действия» с территории Украины в Россию.

Напомним, что Бридлав также призвал власти Соединенные Штатов предоставить Киеву дальнобойные ракеты и разрешить наносить удары по объектам на территории РФ.

Депутат Госдумы Соболев, представляющий комитет по обороне, заявил, что Бридлав давно находится в отставке и его высказывания не имеют никакого веса. Несмотря на это, необходимо брать их во внимание. Американский генерал относится к «невменяемым» людям с «ястребиной натурой», которым не терпится развязать новый глобальный конфликт, поэтому РФ должна быть готова к отражению возможной агрессии со стороны Запада.