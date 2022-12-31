Пилот российского истребителя Су-35С за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и два самолета. По словам заслуженного летчика России генерал-майора Владимира Попова, это уникальное боевое патрулирование, которое вполне может называть мировым рекордом.

Попов отметил, что в истории боевой авиации подобных вылетов не случалось еще никогда, поэтому летчик достоин звания Героя России.

«По самолетам непонятка, то ли Су-24 и МиГ-29, то ли Миг-29 и Су-25. И пара Ми-8. Удивительно не это. Эпик в том, что это все наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех 4 ракеты. Тут должны быть долгие, продолжительные овации», – заявил Попов.

Он также отметил, что российские самолеты показали свою эффективность в ходе СВО и подтвердили, что превосходят даже американские F-35 и F-22. Эксперт напомнил, что в прошлом году это признали и в США, внеся несколько истребителей в рейтинг лучших в мире.