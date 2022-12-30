Польша не отказалась от планов захватить часть территории Украины, однако сейчас для такой миссии у нее недостаточно сил, рассказал сайту “Украина.ру” Герой России, генерал Сергей Липовой.

Он пояснил, что поляки выжидают момента, когда ВС РФ разгромят украинскую армию. Они осознают, что Россия может сама не дать захватить западные регионы и поэтому готовятся к боевым действиям. По всей стране открываются учебные центры, в которые может прийти любой желающий, увеличивается численность личного состава ВС Польши.

Кроме того, страна активно закупает вооружение. Только у Южной Кореи она намерена приобрести 1000 танков. Также Варшава ждет поставок боевых машин «Абрамс» и истребителей от Соединенных Штатов.