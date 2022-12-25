Сергей Палкин, занимающий должность генерального директора донецкого «Шахтера», рассказал, что клуб подал судебный иск против ФИФА. Соответствующее заявление направлено в Спортивный арбитражный суд.

Заявление Сергея Палкина опубликовало издание Forbes. Он заявил, что легионеры составляли половину всей команды, но ФИФА позволила им уйти. О какой конкурентоспособности теперь может идти речь?

В сегодняшних обстоятельствах необходимо оказывать поддержку клубам Украины, потому что сейчас существует много серьезных проблем. Но вместо поддержки, они просто позволили уйти футболистам.

«Сначала они заявляют, что мы является одной футбольной семьей, а затем просто уничтожают украинский футбол» – заявил глава донецкого «Шахтера».