Удары украинских войск по аэродромам в Энгельсе и Дягилево были нанесены для демонстрации США и НАТО нежелание Киева вступать в переговоры с Москвой. Японское издание Shukan Gendai пояснило, что Запад стал слишком активно подталкивать Украину к дипломатическому урегулированию конфликта, что ее совершенно не устроило.

Авторы публикации напомнили, что до этого момента ВСУ редко атаковали лишь приграничные территории РФ, а также Крым и подконтрольные Москве города Донбасса, которые считает “своими”. Удар по Энгельсу и Дягилево выбивается из общего ряда.

Киев задействовал беспилотные аппараты Ту-141, которые достались ему в наследство еще от СССР, причем БПЛА явно были переделаны, снабжены GPS и несколькими современными датчиками. Ранее необходимости в столь дальнобойном оружии у Киева не возникало.

По мнению экспертов, именно попытки Запада подтолкнуть Украину к переговорам заставили провести эту атаку. Таким образом Киев подал сигнал о нежелании урегулировать конфликт дипломатическим путем.