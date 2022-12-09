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Уже известно, что удары по российским аэродромам стратегической авиации в Рязани и Энгельсе наносились модернизированными советскими беспилотниками Ту-141 “Стриж”. РИА Новости сообщает, что процесс усовершенствования раритетных дронов осуществлялся одной из американских компаний.

Речь идет о крупном разработчике вооружений – корпорации Raytheon Technologies. Ее специалисты работали совместно с экспертами известного конструкторского бюро “Луч” и Харьковского авиационного завода. Именно на последнем предприятии и осуществлялись все работы по усовершенствованию “Стрижей”. Теперь эти дроны способны преодолевать расстояние более 1000 километров, а также точно поражать намеченные цели.

Руководитель российский делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что американские специалисты контролировали процесс модернизации беспилотников. Кроме того, без своих западных хозяев Киев не смеет атаковать российскую территорию, поэтому не исключено, что информацию об аэродромах ВСУ получили именно от США.

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