На портале The Direct появилась информация о том, что актриса Галь Гадот планирует свое возвращение во франшизу «Форсаж». В следующем году должна выйти 10 часть знаменитого фильма, в которой и планируется появление героини Гадот. Сообщается, что Галь Гадот снова исполнит роль Жизель Яшар, которая фигурировала в пятой и шестой части кинофраншизы. Однако на официальном уровне участие актрисы в «Форсаж 10» еще не подтвердили.

Напомним, что в «Форсаже 6» героиня Галь Гадот погибает, пытаясь спасти своего возлюбленного Хана. Поэтому, каким образом в сюжете будет показано возвращение Жизель – еще не понятно. Предполагается, что это могут быть флешбэки. Есть информация, что сцены с участием актрисы должны были быть включены еще в 7 часть «Форсажа», однако в последствие, в итоговой версии фильма Жизель так и не появилась.

Сообщается, что съемки фильма «Форсаж 10» уже завершены. Премьера фильма ожидается в мае 2023 года. Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Бри Ларсон, Рита Морено, Джейсон Момоа и многие другие.