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Основой противовоздушной обороны Украины являются зенитно-ракетные комплексы “Бук” и С-300. Сейчас у Киева заканчиваются комплектующие и боеприпасы и к тем, и к другим, сообщает американское издание Financial Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости пояснили, что приобрести ракеты и запчасти для упомянутых выше ЗРК Украина не сможет. Ранее она забрала все, что было в распоряжении Словакии, а в других странах найти запасы не удалось. Поэтому совсем скоро Киев рискует остаться вообще без ПВО.

Журналисты привели слова спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, который рассказал, что на каждую воздушную цель приходится тратить две или более ракет каждого комплекса. Это значительно ускоряет истощение запасов. Но по другому действовать не получается, так как необходимо повысить шансы на попадание по цели.

Помимо этого, Игнат заявил, что предоставленных западными странами комплексов NASAMS и IRIS-T, а также самоходных зениток “Гепард” очень мало, чтобы обеспечить полноценную противовоздушную оборону.

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