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Многие британцы, которые разместили у себя беженцев с Украины, готовятся прекратить оказывать им помощь после того, как установленные соответствующими договорами полгода истекут. Об этом пишет издание Financial Times (FT) – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель Уильям Уоллис указывает, что около 25 процентов жителей Великобритании, участвующих в программе помощи украинцам, надеются, что беженцы съедут от них после установленного срока. Программа “Дома для Украины” стартовала в Соединённом Королевстве с началом специальной военной операции России в Донбассе. Жителям, которые приютили у себя беженцев, власти выплачивают компенсацию. Однако, как сообщают британские СМИ, в последнее время из-за роста цен этой компенсации недостаточно, поэтому всё больше украинцев оказывается на улице.

Уоллис утверждает, что бездомными в Англии уже признали более 2,1 тысячи украинцев. В следующем году число таких людей может вырасти в десятки раз.

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