Запад категорически отказывается поставлять Киеву танки и современные истребители, дальнобойные ракеты и другие виды вооружений, опасаясь прямого противостояния с Россией. При этом он наивно надеется, что ВСУ одними лишь комплексами ПВО сумеет одолеть Россию на поле боя, рассказал британский журналист Джон Пол Ратбоун.

Он отметил, что США и НАТО пора понять, что РФ не намерена сдаваться. Частичная мобилизация и приход на пост главкома СВО генерала Сергея Суровикина показали, что Москва учла все ранее допущенные ошибки и эффективно их исправила.

В НАТО из-за этого наблюдается раскол, так как подавляющее большинство случае совершенно не горит желанием испытывать на себе возможности российской армии. Именно поэтому Запад должен задуматься над дипломатическим урегулированием конфликта и составить мирный план, прекратив затягивать противостояние поставками оружия.