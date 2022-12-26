Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитики британского издания Finanacial Times уверены, что своевременная переброска российских войск из Херсона на левый берег Днепра стала весьма удачным шагом генерала Сергея Суровикина. Она позволила существенно укрепить оборону ВС РФ на Южном направлении и сделать атаки ВСУ практически невозможными, передает РИА Новости.

Киев намеревался с началом зимы предпринять контрнаступление и занять практически весь сухопутный коридор до Крыма, который расположен вдоль побережья Азовского моря.

Однако с приходом на должность главнокомандующего СВО генерала Суровикина российские ВС не только нанесли серьезный ущерб критической инфраструктуры Украины, но и остановили попытки наступления ВСУ и значительно усилили собственные оборонительные порядки.

Отдельные эксперты все еще верят в способность ВСУ пойти на зимний прорыв, однако подавляющее большинство аналитиков уверены, что до весны на фронте может воцариться затишье.

Вам может понравиться

РИА: Давид Нармания рассказал о “хитром решеним”, придуманном Пентагоном для ВСУ

На Украине считают, что поставки Киеву комплексов JDAM поможет ВСУ переломить ход специальной военной операции. Российские военные эксперты думают иначе, пишет РИА Новости. Обозреватель агентства Давид Нармания объяснил, что Joint

Reseau International: БПЛА Е-95М стали ловушкой Суровикина для зенитно-ракетных комплексов ПВО Украины

Генерал Сергей Суровикин вдохновился израильской операцией «Кротовый сверчок», успешно проведенной в 1982 году и позволившей вскрыть позиции противовоздушной обороны Сирии. ВС РФ нейтрализуют украинскую ПВО по такому же принципу, пишет

Череватый: ВС РФ планируют крупномасштабное наступление на Лиманском направлении

Российские ВС наращивают силы на Краснолиманском направлении и проводят артподготовку, намереваясь открыть новый фронт. Об этом заявил пресс-секретарь командования Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, по позициям