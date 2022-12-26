Аналитики британского издания Finanacial Times уверены, что своевременная переброска российских войск из Херсона на левый берег Днепра стала весьма удачным шагом генерала Сергея Суровикина. Она позволила существенно укрепить оборону ВС РФ на Южном направлении и сделать атаки ВСУ практически невозможными, передает РИА Новости.

Киев намеревался с началом зимы предпринять контрнаступление и занять практически весь сухопутный коридор до Крыма, который расположен вдоль побережья Азовского моря.

Однако с приходом на должность главнокомандующего СВО генерала Суровикина российские ВС не только нанесли серьезный ущерб критической инфраструктуры Украины, но и остановили попытки наступления ВСУ и значительно усилили собственные оборонительные порядки.

Отдельные эксперты все еще верят в способность ВСУ пойти на зимний прорыв, однако подавляющее большинство аналитиков уверены, что до весны на фронте может воцариться затишье.