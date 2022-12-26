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Группа диверсантов ВСУ попыталась пересечь границу России в Брянской области. Она пошла на прорыв, но была ликвидирована, о чем свидетельствуют кадры, обнародованные пресс-службой ФСБ РФ.

Диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из четырех боевиков ВСУ, снабдили современными средствами навигации и связи, а также вооружили пистолетами-пулеметами SIG Sauer производства ФРГ. Кроме того, нарушители границы несли с собой взрывчатку, суммарная мощность которой в тротиловом эквиваленте составляла 40 кг.

ФСБ сообщает, что взрывчатка была разделена на четверых боевиков. Скорее всего, они готовили террористических акт, но не сумели прорвать границу и были уничтожены бдительными российскими военнослужащими.

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