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С конца ноября ситуация на Бахмутском направлении стала чрезвычайно тяжелой для ВСУ. ЧВК Вагнера, которая действует на этом участке фронта, разгромила подразделения противника, что стало первым серьезным сигналом о близком поражении украинской армии, сообщает “Военное обозрение”.

Авторы публикации отмечают, что ответственность за те проблемы, с которыми столкнулись ВСУ, лежат на Соединенных Штатах. Все дело в том, что в Артемовск прибыла американская частная военная компания “Моцарт”, с самого первого дня продемонстрировавшая легкомысленное отношение к участию в боевых действиях.

Представители Mozart Group, решившие расправиться с конкурентами из российской ЧВК “Вагнер”, дождались прибытия подкрепления ВСУ с Херсонского направления, взяли на себя командование и бросили украинских боевиков в контрнаступление. Оно ожидаемо провалилось и завершилось серьезными потерями для Киева. Кроме того, беспилотные аппараты ВС РФ обнаружили местоположение командных пунктов и мест дислокации украинских военных, после чего артиллерия не оставила от них камня на камне.

В настоящий момент ВСУ еще сопротивляются, но их поражение близится. И виноватыми в этом будут американцы, не ознакомившиеся с реальным положением дел и совершившие грубейшие просчеты в ходе разработки операции.

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