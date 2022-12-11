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Запад ввел в отношении России “идиотские санкции”, которые спровоцировали массу проблем на европейском энергетическом рынке. Стоимость электроэнергии и других ресурсов взлетела так высоко, что целый ряд промышленных предприятий Франции задумался о закрытии, заявил политик Флориан Филиппо.

Он пояснил, что в стране может закрыться 80 процентов пекарен, о прекращении деятельности задумываются и другие предприятия. Но власти Франции продолжают упрямо финансировать “мошенника Зеленского”, передает РИА Новости.

Также французский политик назвал аферой весь энергетический рынок Европы, который обваливается под действием санкций, введенных против России. Они должны быть немедленно отменены, чтобы остановить кризис, который захватывает весь континент.

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