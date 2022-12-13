Страны Запада продолжают направлять вооружение на Украину. На этот раз Минобороны Франции отчиталось об очередном пакете военной помощи. В него вошли гаубицы, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и так далее. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что Париж отправил Киеву 6 гаубиц TRF1, около двух десятков артиллерийских установок CAESAR, 2 ЗРК Crotale. Кроме этого, в новый пакет военной помощи вошли снаряжение, противотанковые ракетные комплексы, бронетранспортёры и так далее. Большая часть техники уже находится на Украине.

Государства, входящие в НАТО, стали усиленно поставлять вооружение на Украину с начала российской специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это в Москве неоднократно заявляли, что такие действия стран Запада не приближают переговорный процесс, а лишь усиливают эскалацию конфликта.