ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Личность генерала Сергея Суровикина для выполнения задач специальной военной операции России на Украине имеет важное значение. Возможное будущее наступление российская армия под командованием “генерала Армагеддона” проведёт с учётом допущенных ранее ошибок. Об этом пишет издание Foreign Affairs. Перевод статьи публикует портал “ИноСМИ”.

Автор статьи предполагает, что генерал Суровикин выберет для нового наступления тактику, состоящую из обманных манёвров. С одной стороны она отвлечёт ВСУ на выполнение неважных задач. С другой – сохранит силы российской армии для решающих ударов. Один из примеров реализации такой тактики можно видеть уже сейчас, считает обозреватель. Речь идёт о дислокации российских подразделений в Белоруссии. Это заставляет ВСУ держать в резерве значительные силы, опасаясь наступления на Киев.

В статье также отмечается, что при генерале Суровикине продолжает усиление подразделений ВС РФ мобилизованными гражданами. Кроме того в России идёт промышленная мобилизация – производство нового вооружения для нужд фронта.

Генерал Сергей Суровикин был назначен на должность главкома Объединённой группировкой войск в зоне СВО в начале октября.

Вам может понравиться

Пуховик Кендалл Дженнер прозвали самым уродливым в мире

Американская звезда Кендалл Дженнер опубликовала в Сети Интернет фотографию, на котором она изображена в пуховике бренда Loewe. После этого она стала мемом в Интернете. Телезвезда изображена на фоне заснеженного леса

Украинский пилот рассказал о “чертовски опасной” ракете ВКС РФ

Пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным “Джус” рассказал американскому изданию The Drive о воздушных боях в ходе СВО на Украине. Он пояснил, что летчикам ВСУ приходится туго, так как ВКС

Спикер ВС Украины Игнат рассказал, как погода помогает ВС РФ поражать украинские объекты

В минувшую пятницу российские ВС в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Эту атаку прокомментировал спикер Воздушных сил ВС Юрий Игнат. В эфире продолжающегося с 24 февраля телемарафона он отметил,