Личность генерала Сергея Суровикина для выполнения задач специальной военной операции России на Украине имеет важное значение. Возможное будущее наступление российская армия под командованием “генерала Армагеддона” проведёт с учётом допущенных ранее ошибок. Об этом пишет издание Foreign Affairs. Перевод статьи публикует портал “ИноСМИ”.

Автор статьи предполагает, что генерал Суровикин выберет для нового наступления тактику, состоящую из обманных манёвров. С одной стороны она отвлечёт ВСУ на выполнение неважных задач. С другой – сохранит силы российской армии для решающих ударов. Один из примеров реализации такой тактики можно видеть уже сейчас, считает обозреватель. Речь идёт о дислокации российских подразделений в Белоруссии. Это заставляет ВСУ держать в резерве значительные силы, опасаясь наступления на Киев.

В статье также отмечается, что при генерале Суровикине продолжает усиление подразделений ВС РФ мобилизованными гражданами. Кроме того в России идёт промышленная мобилизация – производство нового вооружения для нужд фронта.

Генерал Сергей Суровикин был назначен на должность главкома Объединённой группировкой войск в зоне СВО в начале октября.