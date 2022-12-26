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Киев готовит четвертое контрнаступление, в ходе которого намеревается прорвать оборону российских войск в Запорожской области и взять их в кольцо. Американское издание Forbes отмечает, что ВСУ уже стягивают в областной центр, который все еще остается в украинской оккупации, технику и личный состав, которых потребуется очень много.

Главными целями Киева на Запорожском направлении станут Бердянск и Мелитополь, а также перешеек, который соединяет материк с Крымским полуостровом. После этого ВСУ вполне могут задуматься о наступлении на Крым, пишут обозреватели издания.

Они также уточняют, что наступление Киева точно начнется не прямо сейчас. ВСУ необходимо подготовить силы, а также дождаться первых морозов, чтобы распутица не сорвала контратакующие действия.

Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что все высказывания киевских политиков о «захвате Крыма» являются ахинеей. Вместо того, чтобы строить планы по нападению на полуостров, Украине пора задуматься о вхождении в состав РФ.

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