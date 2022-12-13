Украинская армия намерена занять всю Запорожскую область. Вероятно, соответствующая военная операция начнётся уже этой зимой. Об этом сообщает журнал Forbes – передаёт “МК”.

По данным Forbes, о будущем наступлении свидетельствуют многочисленные факты перемещение военной техники ВСУ к Гуляй-Полю. Уточняется, что здесь цель украинских войск состоит в том, чтобы оттеснить российские подразделения к узкому перешейку, который отделяет Украину от Крыма.

О возможном крупномасштабном продолжении боевых действий на Украине заявляли ранее политики и эксперты. При этом предполагается, что как только осенняя распутица на дорогах Украины закончится, перейти в наступление сможет не только ВСУ, но и российская армия.

Запорожская область была включена в состав России осенью этого года. Часть Запорожья сейчас расположена на территории, которую контролируют украинские войска.