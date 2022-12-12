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Всего в 100 километров от Крыма замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, передает “Лента.ру” со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24.

Отмечается, что разведывательный БПЛА поднялся в небо с американской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Сервис проследил его полет до черноморского побережья, а также зафиксировал полеты на расстоянии около 100 км от Крымского полуострова. Какую миссию выполнял стратегический дрон, пока неизвестно.

Помимо этого, с острова Крит, где располагается крупнейшая на Средиземном море база ВВС США, в Румынию прилетел самолет Lockheed EP-3E Aries II. Эта воздушная машина радиоэлектронной разведки несколько раз появлялась в непосредственной близости от границ Украины в Одесской области.

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