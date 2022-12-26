Украинские подразделения смертельно устали в ходе специальной военной операции и нуждаются в новых поставках оружия и боеприпасов, пишет издание Financial Times. Западные журналисты также отмечают крупные потери, которые Киев несет ежедневно.

По мнению авторов публикации, перевод которой представлен РИА Новости, главной причиной потерь ВСУ является отсутствие у боевиков опыта. Они проходят слишком короткий курс обучения после мобилизации и сразу отправляются на фронт, где в первые же дни погибают от отсутствия специальных навыков и знаний.

Усталость и отсутствие достаточного количества оружия и боеприпасов также приводят к гибели украинских боевиков. Они не способны оказывать достойное сопротивление хорошо вооруженной и подготовленной российской армии, уже получившей подкрепление и продолжающей наступательные действия сразу на нескольких направлениях.