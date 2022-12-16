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Американское издание The Financial Review со ссылкой на неназванных генералов украинской армии заявили, что Киев может отказаться от захвата Крымского полуострова.

Высокопоставленные военные, по словам журналистов, придерживаются точки зрения, что конфликт нужно заканчивать дипломатическим путем. Это гораздо лучше, что вступать в длительные боевые действия еще и за Крым. Генералы также считают, что прослышав такие разговоры в высших слоях командования ВСУ киевский режим может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Впрочем, пока это только подковерные беседы высокопоставленных военных ВСУ. Как сам президент Украины Зеленский, так и его ближайшее окружение не устают повторять, что мирные переговоры возможны только после возвращения страны к границам 1991 года. На тот момент Крымский полуостров входил в ее состав как автономная республика.

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