Как сообщает РИА Новости в своем материале, ученые-физики решили найти способ поиска инопланетных космических аппаратов, которые используют варп-двигатели. Данная технология, которая известна каждому любителю фантастических книг и фильмов, может позволить космическим кораблям летать быстрее скорости света. Однако ученые отмечают, что теоретически законами физики такая фантастическая технология не противоречит.

На сайте arXiv была опубликована статья международной группы исследователей, которые работают в Нью-Йорке в организации Applied Physics (Прикладная физика). Авторы статьи предлагают для обнаружения инопланетных космических аппаратов, которые способны быстро и массивно ускоряться, использовать лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO).

Данное исследование ученых предлагает интересный способ решения проблемы межпланетных космических перелетов, а именно не создавать собственные технологии с нуля, а подсмотреть за теми, кто ими уже пользуется. Ученые допустили, что в космосе уже есть цивилизации, которые используют данную технологию, а значит, если правильно считать параметры ее применения, то ее можно будет воссоздать на Земле.