ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости в своем материале, ученые-физики решили найти способ поиска инопланетных космических аппаратов, которые используют варп-двигатели. Данная технология, которая известна каждому любителю фантастических книг и фильмов, может позволить космическим кораблям летать быстрее скорости света. Однако ученые отмечают, что теоретически законами физики такая фантастическая технология не противоречит.

На сайте arXiv была опубликована статья международной группы исследователей, которые работают в Нью-Йорке в организации Applied Physics (Прикладная физика). Авторы статьи предлагают для обнаружения инопланетных космических аппаратов, которые способны быстро и массивно ускоряться, использовать лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO).

Данное исследование ученых предлагает интересный способ решения проблемы межпланетных космических перелетов, а именно не создавать собственные технологии с нуля, а подсмотреть за теми, кто ими уже пользуется. Ученые допустили, что в космосе уже есть цивилизации, которые используют данную технологию, а значит, если правильно считать параметры ее применения, то ее можно будет воссоздать на Земле.

Вам может понравиться

Может ли NASA помочь человечеству добраться до Марса

Портал Reason.com отмечает, что сотрудники NASA смогли успешно завершить миссию Artemis I. Однако директор по транспортной политике Reason Foundtion Роберт В. Пул отмечает, что решения NASA слишком сильно зависят от

Тайконавты планируют высадку на Луну в 2030 году

Председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation У Яньшэн заявил о том, что Китай планирует построить международную исследовательскую лунную станцию International Lunar Research Station.

У человека найдено 155 генов различия с приматами

Согласно исследованиям ученых, у человека имеется, как минимум, 155 генов, которые отсутствуют у приматов. Речь идет именно о спонтанно возникающих генов из некодирующих фрагментов ДНК. Их принято называть  «безродными» или