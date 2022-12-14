Отправка на Украину комплексов Patriot будет означать, что Соединенные Штаты на принципиально новом уровне включаются в конфликт, рассказал политолог Дмитрий Евстафьев изданию “Московский комсомолец”.

Он объяснил, что “Патриоты” являются весьма мощными и опасными зенитно-ракетными комплексами лишь в том случае, если они управляются американскими военными. Это означает, что вместе с ЗРК Вашингтон намеревается отправить на Украину и своих специалистов. Что будет сочтено как прямое вмешательство в конфликт.

Чтобы обслужить всего одну батарею “Патриотов”, США потребуется направить в Киев около 300 своих военных. Установят ее скорее всего там, где сейчас заседают представители ВС Североатлантического альянса, которые осуществляют командование украинской армией.

Евстафьев считает, что в этом есть один большой плюс. Ведь подобным образом Украина выдаст этот самый центр принятия решений.

Также эксперты отметили, что хотя Patriot действительно является мощным современным решением для ПВО, Киеву он не принесет никакой пользы. США отправят на Украину всего несколько таких комплексов, что не позволит полностью закрыть небо.